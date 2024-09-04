شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المطاعم تطالب بتوحيد قوائم فحص المنشآت السياحية ونظيرتها بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجل تقديم طعام آمن وصحي لرواد المطاعم والكافتيريات السياحية، وإقامة وتنظيم مجموعة من ورش العمل المشتركة لتوعية العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية ونشر ثقافة صحة وسلامة الغذاء وشرح قائمة التنفيذ وذلك في إطار النهج الجديد للغرفة في التواصل وإقامة جسور من العلاقات الطيبة، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الارتباط المشترك فى قطاع المطاعم والغذاء.

جاء هذا في الاجتماع المشترك الذى عقد بمقر غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، رئيس الغرفة، وعضوية كل من الدكتور هشام وهبة، أمين الصندوق، وهشام عبد الله، وسامح عبد العال عبد الغنى، عضوا مجلس الإدارة وبحضور محمد عبد الله، عضو الجمعية العمومية للغرفة وأحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، وبهاء الدين عبد الستار، مسئول التدريب بالغرفة ومن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل من الدكتور صبرى زغلول ، مدير إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، والدكتور هيثم سليمان، نائب مدير إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية .

وفى البداية وجهت الغرفة من خلال رئيسها ياسر التاجورى، التحية والتقدير، إلى الدكتور طارق الهوبى ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولكافة العاملين بالهيئة وجهودهم المبذولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ومن ثم توفير المناخ الجيد لتشجيع المستثمرين وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية ، عند التسجيل وتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالحصول على ترخيص من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وطلبت الغرفة بمنح أعضاء جمعيتها العمومية تيسيرات وتخفيضات من رسوم الهيئة تشجيعاً للمنشآت والمطاعم للتسجيل، وكذلك الاتفاق على تجميع المشاكل التي تواجه المنشآت السياحية من تطبيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإرسالها للهيئة للعمل على حلها ، إلى جانب عقد لقاءات دورية بين الهيئة والغرفة لحل المشاكل التى تواجه المطاعم والمنشآت السياحية.

وطرحت الغرفة دراسة مقترح بعمل شعار مشترك للغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ويمنح هذا الشعار للمنشآت المستوفاة لمدة زمنية محددة والاتفاق على وضع قائمة يطلق عليها " القائمة البيضاء " للمنشآت الحاصلة على هذا الشعار.

وطالبت الغرفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضرورة توحيد قائمة الفحص الخاصة بالمنشآت السياحية ونظيرتها فى مطاعم المحليات ، وأهمية التفريق فى البنود الإنشائية بين المنشآت القائمة بالفعل والمنشآت الجديدة عند تطبيق اشتراطات الهيئة حيث قد يستحيل فى بعض الأحيان على المنشآت تنفيذ بند أو أكثر من البنود المطلوبة على أن تدرس كل حالة على حدة ، مع التأكيد على أن نقطة التقاء الأرضية وحوائط المطبخ غير مسموح أن تكون زاوية قائمة ويلزم أن تكون مقعرة .

كما طالبت الغرفة بإعادة النظر فى النماذج المطلوبة في التسجيل والحصول على الترخيص من الهيئة والعمل على تخفيضها ، بما يضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل وبما لا يخل باشتراطات الهيئة، وأعلن ممثلو الهيئة بأنه قد تم تخفيض قائمة الفحص إلى 96 بند وإنهم سيبحثون طلب الغرفة بإعادة النظر فى النماذج المطلوبة أيضاً والعمل على تخفيضها .

واقترحت الغرفة في إطار التعاون المشترك مع الهيئة تحرير شهادة أو موافقة مؤقته للمنشآت المستوفاة لحين إصدار التراخيص النهائية من قبل الهيئة ، كما إنه يجب فى حالة وجود ملاحظات أثناء الزيارات الدورية يتم الدخول على لينك الهيئة ليتم استيفاء الملاحظات وتلافيها ، وأكد ممثلي الهيئة بعرض الموضوع والإفادة

وقد تم الإتفاق على قيام الغرفة بحث المنشآت السياحية على سرعة التسجيل فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل نهاية فترة السماح التى ستنتهى في 31 ديسمبر 2024 ، وطلب ممثلي الهيئة بتعميم منشور من الغرفة على أعضائها بالجمعية العمومية ، لحث المطاعم السياحية على إبلاغ الموردين بضرورة التسجيل لدى الهيئة .

وقُدم اقتراح من جانب الغرفة بقيام كل منشأة بتسليم مفتش الهيئة قائمة بالموردين على أن تقوم الهيئة من جانبها بالتواصل مع الموردين من خلال البيانات التى تقدم لها من المنشآت وأشار ممثلي الهيئة بعرض المقترح.