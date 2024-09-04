شكرا لقرائتكم خبر عن 73.32دولار لبرنت ..تعرف على أسعار البترول بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 4-9-2024.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الاربعاء، لتحوم عند أدنى معدلاتها في ديسمبر الماضي بعد أنباء عن اتفاق محتمل لاستعادة الواردات من ليبيا وحل النزاع السياسي الذي يوقف الصادرات الليبية والذي آثار المخاوف من تباطوء الطلب العالمي على النفط.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 73.32دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي76.65دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك76.29 دولار للبرميل.



