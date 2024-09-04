شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى بالبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:26 م
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بلتون القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والشرقية إيسترن كومباني، وبلتون القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.1227 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 37982 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13439 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 7228 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 10330 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3008 نقطة.
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