شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى بالبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بلتون القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والشرقية إيسترن كومباني، وبلتون القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.1227 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 37982 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13439 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 7228 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 10330 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3008 نقطة.