شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بجمعية رجال الأعمال: تبادل العملات يزيد من حجم التجارة بين مصر وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لتركيا، إمكانية تبادل العملات المحلية في التجارة الثنائية، سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واللذان يشكلان قوة اقتصادية في المنطقة.

أوضح الزيات، في تصريحات صحفية، تأثير تبادل العملات على الاقتصادين المصري والتركي، إذ يواجه الأخير انكماشًا نتيجة زيادة أسعار الفائدة، مما انعكس على تراجع القوى الشرائية وانخفاض الصادرات نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، ونفس الأمر تواجه مصر أزمة نقص في التدفقات النقدية الدولارية، ولذا فأن الاعتماد على العملات المحلية سيخدم اقتصاد البلدين.

وتابع أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، في حين أن تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تسهل الوصول إلى المستثمرين الأتراك.

أشار إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة في تحقق عدة مزايا لمستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية منها خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وتوفير منافسة تجارية عادلة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وذكر أن منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حققت معدلات التجارة البينية زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 7.1 مليار دولار، فيما يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار.