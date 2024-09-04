شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على الشطب النهائى للشركات المالكة لمعامل المختبر والبرج والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائى لقيد أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سي- المالكة لمعامل المختبر والبرج- البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 150 مليون دولار موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار للسهم الواحد (ممثلًا فى إصدار واحد) من جدول قيد الأوراق المالية الأجنبية "أسهم"، وذلك طبقًا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.

وسبق وفتحت البورصة المصرية، سوق الصفقات الخاصة لشراء أسهم المتضررين والمعترضين على الشطب الاختيارى لأسهم انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى، واشترت بالفعل 18.7 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختيارى والراغبين فى بيع أسهمهم كأسهم خزينة تمثل نسبة 3.11% تقريبًا من إجمالى أسهم رأس مال الشركة المصدرة، وتمثل نسبة 62.02% من إجمالى الأسهم حرة التداول البالغ عددها 30.1 مليون سهم، بسعر 20 جنيها تنفيذًا للفقرة الثانية من المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وفور صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بالموافقة على الشطب النهائى لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى من البورصة المصرية ومحوها من قاعدة البيانات، فإن جميع أسهم الشركة المتبقية التى لم يتم تحويلها إلى السوق الرئيسى للورقة المالية (بورصة لندن)، لن تكون قابلة للتداول بعد ذلك فى البورصة المصرية وعلى المساهمين اتخاذ إجراءات تحويل تلك الأسهم إلى السوق الرئيسى للورقة المالية (بورصة لندن) من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي.