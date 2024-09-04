الاقتصاد

ننشر فئات كروت الشحن المسبق لشركات المحمول الأربعة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيد

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 04:02 م

طرحت شركات المحمول الأربعة، العاملة في السوق المحلي، فئات كروت شحن جديدة، دون زيادة في الأسعار-وفق مصادر بقطاع الاتصالات- وجاءت فئات كروت الشحن المسبق المتاحة للشركات بعد آخر تعديل وفقا لشعبة مراكز الاتصالات وهي:

- فئات كروت شحن الشركة المصرية للاتصالات "WE"، وهي (10-12.5-15-20-29-30-40-50-60-75-100-150).
- فئات كروت شحن شركة أورنج (20-29-35-42-50-100).
- فئات كروت شحن شركة فودافون مصر (20-50-100).
- فئات كروت شحن شركة اتصالات- إي آند مصر (10-12.5-15-20-29-30-50-100).

وارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 109.04 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2024 مقارنة بـ108.63 مليون بنهاية مارس 2024 و 102.90 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2023، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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