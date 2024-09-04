شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر فئات كروت الشحن المسبق لشركات المحمول الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركات المحمول الأربعة، العاملة في السوق المحلي، فئات كروت شحن جديدة، دون زيادة في الأسعار-وفق مصادر بقطاع الاتصالات- وجاءت فئات كروت الشحن المسبق المتاحة للشركات بعد آخر تعديل وفقا لشعبة مراكز الاتصالات وهي:

- فئات كروت شحن الشركة المصرية للاتصالات "WE"، وهي (10-12.5-15-20-29-30-40-50-60-75-100-150).

- فئات كروت شحن شركة أورنج (20-29-35-42-50-100).

- فئات كروت شحن شركة فودافون مصر (20-50-100).

- فئات كروت شحن شركة اتصالات- إي آند مصر (10-12.5-15-20-29-30-50-100).

وارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 109.04 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2024 مقارنة بـ108.63 مليون بنهاية مارس 2024 و 102.90 مليون اشتراك بنهاية إبريل 2023، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.