شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "مواد البناء" بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.6%، وهبطت قطاعات خدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، 1.2%، 1%، على التوالي، ونزل قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، 0.8%، على الترتيب.

وانخفضت قطاعات التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.01%، على الترتيب، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا البنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بلتون القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والشرقية إيسترن كومباني، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.1227 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128.2 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 82.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.56%، والعرب على 7.27%، واستحوذت المؤسسات على 23.5% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.49%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 60.9 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 100.7 مليون جنيه، 488.5 ألف جنيه، 53.4 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 37982 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13439 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 7228 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 10330 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3008 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 7421 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة.