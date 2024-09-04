شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة تجار السيارات: زيارة الرئيس السيسي لتركيا تنعكس إيجابًيا على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر، إن جميع العاملين بقطاع السيارات سواء تجار أو وكلاء يرحبون بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتركيا لما ينعكس إيجابيا على هذا القطاع الهام خاصة فى ظل وجود اتفاقيات تبادل تجارى بين البلدين تدر بالنفع على مصر والمصريين.

وأضاف "أبو المجد" لـ"الخليج 365" أن مصر بالفعل تستورد كانت بعض الماركات مثل نيسان وتويوتا كورولا وغيرها، ليس هذا فقط بل بوجود تبادل تجارى فى مجال قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج خاصة وأنه من أهم مميزات هذا التعاون سهولة الشحن والنقل.

توقع "رئيس رابطة تجار السيارات"، أن يكون هناك تعاون ثنائى فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية خاصة وأن تركيا لديها خبرة فى هذه الصناعة المستقبلية الهامة ولديها سيارة كهربائية تركية تسيير بشوارع تركيا وفى بكافة الجهات الحكومية بالدولة.