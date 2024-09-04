شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة سلامة الغذاء يزور ميناء بور سعيد ويتفقد معمل شرق التفريعة والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ميناء شرق التفريعة، حيث استقبله الربان علي عاصم مدير ميناء شرق التفريعة ووجه الشكر والتقدير للدكتور طارق الهوبي على مجهودات الهيئة البارزة داخل الميناء إذ أشاد الربان علي عاصم بكفاءة ومهارة فريق مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالميناء في الكشف الظاهري وسحب العينات من الحاويات داخل الميناء.

وفي إطار متابعته لمسار العمل على أرض الواقع اختتم الهوبي زيارته لمحافظة بورسعيد بتفقد معمل شرق التفريعة والخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي تُقدر مساحته بـ 525 متر مربع، وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات وكذا الكوادر البشرية والتي تم تأهيلها لإدارة وتشغيل المعمل بعد تلقي أفضل البرامج التدريبية التقنية لتتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء أثناء الإستيراد والتصدير وكذا توجهات الدولة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي.

حيث يغطي معمل شرق التفريعة المنطقة الاقتصادية المحيطة، حيث يخدم الرسائل الواردة من ميناء شرق التفريعة وغرب التفريعة البحري، وتبلغ متوسط عدد الرسائل من الأغذية المستوردة التي يستقبلها الميناء 13 ألف رسالة سنويًا لعدد 19 ألف حاوية تقريبًا من مختلف أنواع الأغذية السلع الاستراتيجية كالقمح والأرز، أيضا الفاكهة، الشاي، الدواجن، الأسماك المجمدة إلخ، كما يستهدف المعمل الكشف عن الملوثات الغذائية الكيميائية ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الهيئة للتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات بالموانئ والمنافذ حرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.