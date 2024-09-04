شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل الدولى: مصر بوابة المنتجات التركية للوصول إلى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية،علي أهمية الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، موضحا أهمية التوقيت الذي تتم فيه الزيارة والتي تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة علي كافة المستويات وبصفة خاصة الاقتصادية.

وقال السمدوني في تصريحات صحفية اليوم إن زيارة الرئيس السيسي لتركيا هي الأولى من نوعها للرئيس السيسي منذ توليه منصبه، و هو ما يدلل علي بداية صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يلبي طموحا الشعبين و رجال المال والاعمال في كل من مصر وتركيا، موضحا هناك مساعي لزيادة حجم التبادل التجاري لـ 15 مليار دولار بعد أن سجل 6.6 مليار دولار في العام الماضي.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية،علي أهمية موقع مصر بالنسبة لتركيا، مشيرًا إلى أن تركيا تريد الاستفادة من السوق المصري الذي يعتبر سوقا إنتاجياً مميزًا وبوابة المنتجات التركية للوصول إلى أفريقيا.

وقال عمرو السمدوني، إن الاتفاقيات التي سيجري توقيعها بالزيارة تستهدف دعم الاستثمارات التركية في مصر، وتقديم تسهيلات لها بما يساهم في تنشيطها بالفترة المقبلة.

و شدد علي ضرورة تفعيل قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء إنشاء خط للنقل البحري "الرورو " للربط بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات ( التجارية والاقتصادية والاستثمارية ) في كافة المجالات، كما أنه يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور للأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر التجارية, كما انه يساهم في تعزيز الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة ويدعم عملية التنمية المستدامة الشاملة.