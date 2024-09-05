شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.1% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه عند مستوى 2.115 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 37997 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13453 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 10351 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3006 نقطة.