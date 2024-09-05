شكرا لقرائتكم خبر عن سجلت 73.09 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار البترول بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الخميس 5-9-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية استقرت اليوم الخميس على انخفاض طفيف ، على الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات بأن تقوم منظمة أوبك + بمناقشة تأجيل زيادة إنتاج النفط والتي كان مقرراً تنفيذه من الشهر المقبل بسبب هبوط الأسعار وذلك نتيجة الطلب الصيني الضعيف.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 73.09 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.45 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 76.29 دولار للبرميل.



