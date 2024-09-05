شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن أسعار الشرائح الجديد بفاتورة سبتمبر للقطاع "التجارى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالخميس، 05 سبتمبر 2024 03:23 م
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الموقع الرسمي له أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بفاتورة سبتمبر الجاري التى تعبر عن استهلاك أغسطس للقطاع التجارى وهى كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 85 قرش).
- من يزيد استهلاكه عن 101 إلى 200 ك.وس
2- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 168 جنيه ).
-من يزيد استهلاكه عن 251 إلى الف كيلو وات
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 220 قرش).
4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (277 قرش).
5-الشريحة الخامسة لا كثر من الف كيلو وات (233 قرش).
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