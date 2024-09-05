شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الأعمال بمنطقة الزيتونة أحد مكونات مشروع موقع التجلى الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد: تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى بما يتفق مع الطبيعة البيئية لمدينة سانت كاترين

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى احد مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

وتجول المهندس شريف الشربيني، بمنطقة الزيتونة، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها، موضحاً أن منطقة الزيتونة، تضم 21 مجمعا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100 : 230 م2)، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية).

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى بما يتفق مع الطبيعة البيئية لمدينة سانت كاترين، وبما يليق بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتى تقع فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

كما وجه الوزير، بتكسية واجهات البيوت البدوية القائمة، بخامات من الطبيعة المحيطة، حتى تتماشى وتتماهى مع الصورة البصرية للمدينة، وكذا التأكيد على ضرورة مراعاة الصورة البصرية التى تتلاءم مع الطبيعة البيئية فى تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع، والمداخل المؤدية إليه، وتكليف شركات نظافة للمناطق السكنية القائمة، للحفاظ على المظهر العام فى أبهى صورة.