شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تثبت قيمة "خدمة العملاء" بالفاتورة الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تثبيت قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة بعد إعلان الأسعار الجديدة والتى تم تطبيقها بدأ من 1 أغسطس ويتم تحصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيه).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيه).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيه).

6- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 100 كيلو وات (25 جنيه).

7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيه).

8- المقرؤ صفر (9 جنيه).