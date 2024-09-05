شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تثبت قيمة "خدمة العملاء" بالفاتورة الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالخميس، 05 سبتمبر 2024 03:24 م
أعلن الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تثبيت قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة بعد إعلان الأسعار الجديدة والتى تم تطبيقها بدأ من 1 أغسطس ويتم تحصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة وهى كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيه).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيه).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيه).
6- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 100 كيلو وات (25 جنيه).
7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيه).
8- المقرؤ صفر (9 جنيه).
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