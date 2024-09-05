أورنچ مصر تحتفي بالشركات الناشئة الفائزة بنسخة 2024 من مسابقتها المحلية Orange Social Ventur

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القاهرة - سامية سيد - ـ قدموا 3 مشروعات مبتكرة تضمنت حلولا إبداعية للتحديات المجتمعية

أعلنت اورنچ مصر عن فوز 3 فرق مصرية من رواد الأعمال المبتكرين بالنسخة المحلية لعام 2024 من مسابقة اورنچ للمشروعات الناشئة Orange Social Venture والتي تقام للعام الرابع عشر على التوالي، وذلك عقب عروض مثيرة قدمتها الفرق لمشروعات مليئة بالابتكار والإبداع والتأثير المجتمعي في المرحلة الختامية من المسابقة التي استضافتها اورنچ مصر في مقرها الرئيسي بالقرية الذكية مطلع سبتمبر الجاري، بمشاركة لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجالات ريادة الأعمال المجتمعية.

وفازت الفرق الثلاث المتأهلة التي ابتكرت 3 مشاريع واعدة، حيث جاء في المركز الأول فريق شركة Learning Rockets الذي قدم مشروع Bee Degree وهو عبارة عن منصة تعليمية تدمج الألعاب التفاعلية والاختبارات والأنشطة في المنهج الدراسي لجعل التعلم أكثر جاذبية وفعالية للطلاب من جميع الأعمار.

وجاء فريق شركة Intella المتخصصة في التكنولوجيا العميقة في المركز الثاني بمشروعه الذي يركز على سد الفجوة بين التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والعالم الناطق باللغة العربية عبر تصميم منتجات تكنولوجية باللغة العربية وتلبي احتياجات أكثر من 25 لهجة عربية.

وفي المركز الثالث جاء فريق شركة SensEar الذي عرض حلاً ثورياً يعالج تحديات التواصل بين الصم باستخدام الواقع المعزز (AR) لتوفير اتصال ثنائي يترجم اللغة المنطوقة إلى لغة الإشارة والعكس، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات ضخمة للكلمات.

وبذلك ضمنت الشركات الثلاث مكانها في المسابقة الدولية المرموقة التي ستقام بدولة المغرب، حيث سيتم تقييم المرشحين النهائيين من قبل لجنة تحكيم كبرى تضم ممثلين مؤثرين من عالم التكنولوجيا، لاختيارأفضل 3 مشاريع على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط ومنحهم جوائز بقيمة 50 ألف يورو.

وبهذه المناسبة قال الاستاذ هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال بشركة اورنچ مصر، "نحن فخورون بكوننا الشركة التي تلتزم دوما بتسليط الضوء ودعم إبداع رواد الأعمال المصريين وما يقدمونه من مشاريع ذات أثر إيجابي على المجتمع، ونأمل بأن تتعزز روح المبادرة والابتكار التي قدمتها الشركات الثلاث الفائزة طوال فترة المسابقة المحلية، والتي كشفت عن حلول متميزة تعالج التحديات المجتمعية الملحة، ونتطلع إلى رؤيتهم يتألقون مرة أخرى في النسخة الدولية لنشر أفكارهم الطموحة على النطاق العالمي".

من الجدير بالذكر أن مصر فازت بالمركز الثاني من النسخة الدولية للمسابقة في العام الماضي بفضل مشروع شركة Egrobots ورفع علم مصر في هذا المحفل الدولي الهام.