شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.83% خلال جلسات أول أسبوع فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 31029.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 7254.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10351.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 37997.28 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 7498.97 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 11.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.115 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.410 تريليون جنيه إلى 1.430 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 363.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.766 تريليون جنيه إلى 1.793 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.6%، فيما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 373.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.673 مليار ورقة منفذة على 677 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 355 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.984 مليار ورقة منفذة على 657 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.19% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.81%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 16.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.034 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 244.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11.4 مليار جنيه، بحجم تداول 4 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 284.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 27.5 مليار جنيه بحجم تداول 5.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 529.3 ألف عملية.

