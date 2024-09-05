شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 222 مليون قدم غاز يوميا متوسط إنتاج حقول البرلس ورشيد والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية نتائج الأعمال الجمعية العامة لشركتى البرلس للغاز ورشيد للبترول عن العام المالى 2024/2023 وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الجمعية، أكد بدوى على أهمية استخدام التكنولوجية الحديثة فى أنشطة استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، لافتاً إلى قطاع البترول لا يتوانى فى جلب اى تكنولوجيا حديثة تساهم فى تعظيم انتاج مصر من البترول والغاز.

واشاد الوزير بما تم تحقيقه من نتائج أعمال بالتعاون المثمر مع الشركاء (شل وبتروناس ) رغم التحديات، والرغبة القوية للأسراع بالعمليات فى مشروعات الغاز بالمرحلة العاشرة فى مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، موجهاً الشكر والتقدير للعاملين بالشركة على الجهود المبذولة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للإسراع فى وضع آبار المرحلة العاشرة على الإنتاج والبدء مباشرة فى المرحلة الحادية عشر من المشروع لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي، مؤكدا على أهمية الاستدامة فى مجالات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

ومن جانبها، أشادت داليا الجابري رئيس شركة شل مصر بدعم المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية للتغلب على التحديات وخفض التكلفة دون المساس بالسلامة وتكامل الأصول، مؤكدة على أن هناك تعاون مع شركة بتروناس للاسراع فى الانتهاء من مشروع تنمية المرحلة العاشرة ووضعها على الإنتاج، مشيدة ببرنامج الحوافز المقدم من الوزارة واهميته ونسعى للاستفادة منه خلال الفترة المقبلة في زيادة إنتاج الغاز.



واستعرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام ، حيث أشار إلى تحقيق الشركة متوسط إنتاج خلال العام بلغ 222 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، بالإضافة إلى إنتاج حوالى 4 آلاف برميل متكثفات يومياً ، وفيما يخص أعمال البحث والاستكشاف، أوضح أنه تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها ، و خاصة حقول (المرحلة 9 - ب) التى تساهم مساهمة أساسية في الإنتاج ، وبالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة الحادية عشرة) تم إجراء تقييم شامل للاحتياطى بالتعاون مع الشركاء واعتماد التقييمات الحجمية له وأيضاً التخطيط لحفرها عقب الانتهاء من مشروع تنمية المرحلة العاشرة مباشرة ، والتي تم الانتهاء من حفر أول بئرين بالمشروع ، ومن المتوقع أن تصل معدلات إنتاج المرحلة العاشرة (ثلاث آبار) إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً وذلك بعد التغلب على الصعوبات الفنية والتجارية التي واجهت تنفيذ المشروع ، وذلك من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات المتاحة مما شجع الشركاء (شل وبتروناس) بتطبيق ذات النهج في مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة والإسراع بوضعه على الإنتاج بمعدلات تقدر بحوالي 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتقدر استثمارات المرحلتين 575 مليون دولار.

وأوضح حرص الشركة على تأسيس وترسيخ مبادى السلامة والصحة المهنية وتكامل الأصول وحماية البيئة والمجتمعات المحيطة بما يتماشى مع خطة الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

شارك في الجمعية العامة الجيولوجى علاء البطل الرئيس الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ، والمهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات، والمهندس هاني عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية في مصر، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس احمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز.