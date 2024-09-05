شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول:التعاون المصرى الفرنسى متأصل ومدعوم بالعلاقات التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك فى قطاع البترول والغاز، وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية، مثل توتال إنرجيز واكسنس، والتعاون والتفاهم القائم بين الجانبين حول أهمية دعم جهود استغلال الثروات الطبيعية بمنطقة شرق المتوسط بما يضمن حقوق الجميع فى التنمية والاستفادة من ثرواتهم، كما تم تناول التطورات التى تجريها مصر للاستفادة من الثروات التعدينية، والفرص الناتجة عن هذا التطوير فى هذا القطاع الواعد، وكذا توجه مصر لزيادة استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخضراء.

وأكد بدوى على أن التعاون بين الجانبين المصرى والفرنسى متأصل ومدعوم بالعلاقات التاريخية التى تعمل القيادة السياسية بالبلدين على تطويرها بشكل مستمر، وأنه يتم استثمار هذا التعاون فى تنمية مشاركة الجانب الفرنسى فى مشروعات الإنتاج البترولى وبخاصة فى مجال الاستكشاف الذى تعمل مصر خلال الفترة الحالية على طرح فرص فيه أكثر تميزًا فى ظل الجهود الدؤوبة التى تعمل عليها لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.



وثمن إيريك هذا التعاون لافتًا إلى حرصه الكامل على توفير كامل الدعم لكل ما يسهم فى زيادته، وأنه منذ بداية تواجده فى مصر منتصف العام الحالى يلمس ما تعمل عليه من تطوير فى البيئة الجاذبة للاستثمار وتنمية مجتمعاتها، وأن الشركات الفرنسية مهتمة بزيادة استثمارتها فى مصر وأنه داعم لجهود التعاون القائمة بين الوزارة ووكالة التنمية الفرنسية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمشروعات المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون والتقاطه وتخزينه وخفض الانبعاثات واسترجاع غازات الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وغيرها.