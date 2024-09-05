شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع إلى 27120 جنيها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 5-9-2024 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع إلى 27120 جنيها بالأسواق، و تنشيط السياحة: ⁠الترويج لمصر كمقصد واعد لتصوير الأعمال الفنية المختلفة.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع إلى 27120 جنيها بالأسواق

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم اليوم الخميس مستوى 27120 جنيهاً بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

تنشيط السياحة: ⁠الترويج لمصر كمقصد واعد لتصوير الأعمال الفنية المختلفة

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Abhijeet Patil رئيس مؤسسة Raj Rai travel &globe hoppers الرائدة في التصوير السينمائي بدولة الهند في زيارة تعريفية لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وزير الإسكان يتفقد الأعمال بمنطقة الزيتونة أحد مكونات مشروع موقع التجلى الأعظم

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى احد مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

وزيرة التخطيط توقع مع الجانب التركى مُذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تبادل الخبرات

خلال فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات.

الرقابة المالية: إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر للقيمة العادلة للسهم

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزًا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

الكهرباء تثبت قيمة "خدمة العملاء" بالفاتورة الجديدة.. اعرف التفاصيل

أعلن الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تثبيت قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة بعد إعلان الأسعار الجديدة والتى تم تطبيقها بدأ من 1 أغسطس ويتم تحصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة وهى كالآتى:

محافظ البنك المركزي يلتقي وزير المالية القطري لبحث التعاون المشترك

استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.

البترول: 222 مليون قدم غاز يوميا متوسط إنتاج حقول البرلس ورشيد

اعتمد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية نتائج الأعمال الجمعية العامة لشركتى البرلس للغاز ورشيد للبترول عن العام المالى 2024/2023 وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



