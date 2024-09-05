وزير الإسكان يتفقد ساحة ومبنى السلام والفندق الجبلى بالتجلى الأعظم

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد أهمية مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين مكان فريد من نوعه على مستوى العالم



اختتم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولته بمدينة سانت كاترين، بتفقد ساحة السلام والفندق الجبلى ومركز الزوار بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.



وأكد المهندس شريف الشربينى، أهمية مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذى تتم متابعته بشكل مباشر من القيادة السياسية، حيث يهدف المشروع لتطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، وهو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى، موضحًا أن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير سيناء، يتولى تنفيذ أعمال التطوير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن مبنى السلام يقع على مساحة 7300 م2، والساحة الخارجية تقع على مساحة 12000 م٢ وبها (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبنى عرض متحفى متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافتيريا - غرف اجتماعات) لتستوعب مختلف الفعاليات مع إخفاء خدماتها الضرورية فى مبنى تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية، موضحًا أن الفندق الجبلى بمساحة 12900 م2، ويتكون من (١٤٤ غرفة متنوعة وأجنحة)، ويتمتع باطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلى ووادى الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود فى الجبل بوادى الراحة لإنشاء الفندق الجبلى، ليضم كافة المقومات التى تجعله فندقا عالميا يتمتع باطلالات متعددة.



وتجول الوزير، ومرافقوه، بمركز الزوار الجديد بمدخل المدينة بموقع ميدان الوادى المقدس على مساحة 3170 م2، ويمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث ويتكون المبنى من دورين أرضى وأول وسطح مشاة، وبه (استقبال ومعلومات – محلات هدايا تذكارية – مكاتب إدارية – مكاتب حجز رحلات وطيران – مطعم وكافتيريا – صيدلية – قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثى والروحانى لسانت كاترين وجبل سيناء – بحيرة صغيرة – حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والاتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس فى الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة).



وخلال تجوله بمركز الزوار الجديد، التقى المهندس شريف الشربينى، عددًا من أهالى مدينة سانت كاترين، الذين يعرضون منتجاتهم المحلية للبيع، حيث أكد لهم أن الدولة تهدف لجعل مدينة سانت كاترين مقصدًا للسياحة العالمية، وهو الأمر الذى سيعود بالنفع على السكان المحليين ويوفر لهم العديد من فرص العمل.