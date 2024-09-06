شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنعكس قمة الصين أفريقيا على القارة السمراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الصين تعمل جاهدة في استكمال خطتها في تنمية وتطوير الاقتصاد والتجارة المتنوعة مع دول القارة الافريقية، واتخذت في ذلك اكثر من مسلك سواء عبر اتفاقية البريكس وتوسيع مشاركة ثلاث من أكبر الاقتصادات الافريقية هما جنوب افريقيا ومصر واثيوبيا

وأضاف في تصريحات خاصة تعليقاً على منتدي قمة - الصين افريقيا- إن مؤتمر الصين أفريقيا يساهم في تقديم كل أوجه الدعم الاقتصادي والاستثماري لدول القارة ، ويشكل ذلك تحقيق اهداف تنموية مشتركة تحتاجها دول القارة في البنية التحتية وتحتاجها الصين لاعادة هيكلة استثماراتها المتراكمة.

وأشار إلي أن التعاون الصيني والتجارة الدولية مع القارة الافريقية متعدد الاتشطة والأهداف ويضم العديد من الأقطار الإفريقية المحورية الامر الذي وصل إلى أكثر من 285 مليار دولار تبادل تجاري العام الماضي

وأوضح أن مؤتمر القمة الصينية الافريقية يدعم أوجه التقارب لإيجاد واستحداث خطة بديلة للصين في الملف الافريقي بعدما حدثت حالة من التواجد والاهتمام من كل دول العالم بالقارة الافريقية، وتستحدث الصين في التمويل للبنية التحتية الأفريقية نموذجا جديداً وتعد الصين بكل ما قدمته من أبرز الدول الداعمة للقارة السمراء.

وأشار إلي أن الصين نفذت عشرات المشروعات في كافة الدول الأفريقية منها مصر وتنزانيا وزامبيا وغيرها من الدول وتدعم الصين شركاتها للتواجد والاستثمار في افريقيا .



