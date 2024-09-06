شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية بالمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والوفد المرافق .

وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين وزارة البترول والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فى إطار دورها المستمر منذ عام ٢٠٠٨ لدعم قطاع البترول المصرى والمساهمة فى تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، حيث تمول المؤسسة سنوياً الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية فى ظل التحديات التى تفرضها الأحداث العالمية المتلاحقة والتى أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات دول العالم .

وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية، بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى دعم قطاع الطاقة فى مصر، مشيراً إلى أنه تم بحث برامج التعاون المشترك المستهدفة فى الأنشطة البترولية المختلفة خلال العامين الحالى والمقبل.

ومن جانبه أكد المهندس هانى سالم سنبل، أن المؤسسة ستواصل تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات قطاع البترول المصرى، معرباً عن استعداد المؤسسة لتوفير التمويل اللازم للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ المشروعات الجديدة فى مجالات صناعة البترول والغاز .

حضر اللقاء د.علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبته للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى .

وزير البترول خلال اللقاء

وزير البترول والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

خلال اللقاء

جانب من اللقاء