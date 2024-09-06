الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 6-9-2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 11:00 ص

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 6-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 53.59 جنيه للشراء، و53.91 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 53.57 جنيه للشراء، و53.91 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 53.68 جنيه للشراء، و53.83 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

53.68 جنيه للشراء.

53.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

53.59 جنيه للشراء.

53.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

53.59 جنيه للشراء.

53.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

53.57 جنيه للشراء.

53.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

53.59 جنيه للشراء.

53.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.72 جنيه للشراء.

53.87 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

53.58 جنيه للشراء.

53.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

53.60 جنيه للشراء.

53.83 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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