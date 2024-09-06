شكرا لقرائتكم خبر عن ‬وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مشروع "جراند فيو سموحة" بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الزيارات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية لمشروع "جراند فيو سموحة" السكني والتجاري التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

تفقد المهندس محمد شيمي، المقر الإداري وأقسام المبيعات وخدمة العملاء، ومختلف مكونات المشروع ومعدلات التنفيذ ونماذج من الوحدات السكنية والتجارية، وتابع موقف تسليم الوحدات للعملاء وأبرز التحديات، والتقى عددا من السكان والعملاء واستمع إلى طلباتهم.

ووجه الوزير بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع وتوصيل المرافق والتحسين المستمر لخدمة العملاء والتواصل الدائم معهم وتخصيص خط ساخن والالتزام بمعايير الجودة، وتعزيز إجراءات السلامة والأمان، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات.

يشار إلى أن المشروع يتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد ومحور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع. ويتكون من 13 برجا تضم نحو 800 وحدة سكنية بالإضافة إلى 150 وحدة تجارية.