شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الوظائف: الاقتصاد الأمريكي يضيف 142 ألف وظيفة في شهر أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مكتب إحصاءات العمل في أميركيا، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقعا في أغسطس، بجانب انخفاض معدل البطالة وتسجيله نسبة أقل من القراءة السابقة، مع ارتفاع متوسط الأجور في الساعة سنويًا وشهريًا مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات أيضًا.

تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة الصادر كشف أن الاقتصاد الأمريكي بالقطاع الخاص أضاف 142 ألف وظيفة في شهر أغسطس، بينا سجلت القراءة السابقة 89 ألفًا بعد التعديل، فيما توقع الخبراء إضافة 164 ألف وظيفة.

وعلى الجانب الآخر، سجل معدل البطالة الأمريكية 4.2% في أغسطس، أقل من القراءة السابقة البالغة 4.3%.

تقرير الوظائف الأميركي يكون مؤشراً حول اتجاهات البنك الفيدرالي الأميركي بشأن مستقبل الفائدة، مما يؤثر على أسواق الذهب والعملات والأسهم.