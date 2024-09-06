شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط رانيا المشاط تلتقي وفد لجنة التحكيم الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السادة أعضاء لجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024، برئاسة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات، وذلك لمناقشة مخرجات عملية التحكيم لفئات الجائزة.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة التحكيم من الإمارات؛ العميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والعميد عبد الصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لشئون قطاع الدعم المؤسسي بالإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب، وفريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي والذي ضم سعادة إبراهيم سلمان الحمادي، المنسق العام للبرنامج، وفهد السويدي، مستشار التميز، وفهد اللجاوي، مدير مشروع الجائزة من الجانب الإماراتي، وبمشاركة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وتامر طه، مستشار الوزيرة للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وسهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات بين مصر والإمارات، وأهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات، مشيدة بالمشاركة الواعية والمتميزة من المؤسسات والوحدات الحكومية والمحافظات والجامعات، وبالجهود المبذولة في أعمال الدورة الرابعة للجائزة 2024.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة الحالية تسعى لتعزيز جهود التطوير على مختلف الأصعدة وتطوير الأداء الاقتصادي والمالي، من خلال موازنات البرامج والأداء، كما أن العنصر البشري يعد أولوية قصوى للدولة ولذا فقد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، وإطلاق مبادرة رئاسية لبناء الإنسان المصري تحت مسمى "بداية".

وأوضحت أن الفترة المقبلة الدورة الحالية من جائزة التميز الحكومي في نهايتها وقد تم الانتهاء من تقييم المشاركين من الجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة مستفيضة لكل ما يتعلق بالجائزة لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة أعداد المشاركين فيها، في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام برأس المال البشري.

كما أضافت «المشاط»، أن النماذج المميزة من الجهاز الإداري للدولة التي برزت خلال مشاركتها في جائزة التميز الحكومي، خاصة من السيدات، تأتي انطلاقًا من الجهود التي قامت بها الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ عام 2014، حيث تم منح السيدات فرص كبيرة للمشاركة في المناصب القيادية، وزيادة تمثيلهن في الجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبه نقل سعادة إبراهيم سلمان الحمادي، المنسق العام للبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، تحيات وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيدًا بما تبذله الحكومة المصرية من جهود في مجال التميز الحكومي. وأوضح أن ما تقوم به مصر في هذ الشأن يُبشر بمزيد من التطوير على مستوى العمل الحكومي، وأن الحكومة الإماراتي لا تتوانى عن توفير مختلف أوجه الدعم لمصر الشقيقة لتعزيز جهود التنمية .

واستعرض رئيس لجنة التحكيم والسادة أعضاء اللجنة؛ عدد من المشاهدات والملاحظات التي تم إدراجها في التقرير النهائي لأعمال التحكيم للدورة الرابعة للجائزة، حيث تمت الإشارة إلى النقلة النوعية لمستويات النضج لدى الجهات الحكومية المشاركة، والتطور الملحوظ والاحترافي سواء في أداء إدارة الجائزة وكذلك المقيمين المشاركين في عملية التقييم.

جدير بالذكر أن المشاركات في الدورة الرابعة من الجائزة، وصلت لنحو 3000 طلب من كل الجهات على مستوى 19 فئة، ووصلت عدد الطلبات المؤهلة للتقييم إلى 2844 طلب ترشح، كما وصلت ساعات العمل في تلك الدورة إلى 114 ألف ساعة عمل، و300 يوم عمل، و 201 زيارة ميدانية ومقابلة شخصية، كما وصل عدد المرشحين في فئة المؤسسات وفئة الأفراد المؤهلين للمرحلة النهائية إلى 161 مرشح، وضمت الدورة الرابعة 134 مقيّم من مصر والإمارات والسعودية والأردن.



