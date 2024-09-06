شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد جناح البريد في معرض أهلا مدارس ويشيد بالخدمات والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جناح الهيئة القومية للبريد في معرض أهلا مدارس، وكان في استقبال سيادته الدكتور وسام السيد مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية والمشرف علي الأمانة العامة، حيث قام الدكتور وسام السيد بإستعراض المزايا والخدمات التي يقدمها البريد المصري للمواطنين داخل المعرض بالإضافة إلى أهم وأحدث ما توصل إليه البريد المصري من تطور في منظومة الخدمات.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالدور الذي يقوم به البريد المصري في خدمة المواطنين داخل المعرض، والذي يشمل تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات منها "خدمة وصلها، والبريد السريع وخدمة Easy box"، وذلك اعتباراً من 5 وحتي 20 سبتمبر، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد تقدم نسبة خصم 50٪ على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية طوال فترة معرض "أهلاً مدارس"، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصري داخل المعرض في القاهرة وجميع المحافظات، بهدف التسهيل علي المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

يذكر أن معارض أهلاً مدارس سواء المعرض «الرئيسي» بمحافظة القاهرة والمعارض الفرعية بالمحافظات، مخصص لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة للطلبه والمعلمين بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص والعام، مع التأكيد علي إقامة معرض رئيسي في كل محافظة بالإضافة إلى معارض فرعية اخري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية بهدف زيادة المعروض من السلع والمنتجات والخدمات المرتبطة بالعام الدراسي.