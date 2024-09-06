الاقتصاد

7 معلومات عن تدشين منطقتين صناعيتين بمصر باستثمارات تركية.. توفران 30 ألف وظيفة

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 10:00 م

ورحب القطاع الخاص فى مصر بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، والتى شهدت توقيع الرئيس ونظيره التركى رجب طيب أردوغان فى العاصمة التركية أنقرة، على نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وكذلك التوقيع على عقود إنشاء منطقتين صناعيتين في العاصمة الإدارية وأكتوبر وفيما يلي أبرز المعلومات عن المنطقتين.


توقيع عقود تدشين منطقتين صناعيتين لتركيا في مصر.

المنطقة الصناعية الأولي في أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر.

توقيع عقود إنشاء منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية على مساحة 2 مليون متر.

جذب استثمارات بحوالي 2 مليار دولار بمجرد انتهاء التدشين في أكتوبر

توفير قرابة 30 ألف فرصة عمل في المنطقتين الصناعيتين

استثمارات مبدئية تصل 4.5 مليارات جنيه في أكتوبر

استثمارات المنطقة الصناعية في العاصمة تصل 6 مليارات جنيه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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