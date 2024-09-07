شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في أسبوع.. استقرار الأسعار محليًا واتجاه لتحقيق مكاسب عالميًا والان نبدء بالتفاصيل



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولارًا في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب 0.5 % خلال الأسبوع و22% منذ بداية العام وحتى الآن.

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محليًا استقرت أسعار الذهب في

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم، 300.23 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم، 275.21 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم، إلى 262.71 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، 225.18 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم، 175.14 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم، إلى 150.12 ريال. سعر أوقية الذهب والجنيه وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم، 9337 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، 2102 ريال.

وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية، اليوم، 300.231 ألف ريال.

الدمام - شريف احمد - استقرّ الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع أمس الجمعة، واتجه لتسجيل مكسب أسبوعي وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أمريكية قد تكون المحرّك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولارًا في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب 0.5 % خلال الأسبوع و22% منذ بداية العام وحتى الآن.محليًا استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم، 300.23 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم، 275.21 ريال.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم، إلى 262.71 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، 225.18 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم، 175.14 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم، إلى 150.12 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم، 9337 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، 2102 ريال.وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية، اليوم، 300.231 ألف ريال.