شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 3395 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم السبت، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3395 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب العالمي.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3385 جنيها.

عيار 21 يسجل 3395 جنيها.

عيار 18 يسجل 2910 جنيهات.

الجنيه الذهب 27160 جنيها.

الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق في النهاية على انخفاض، حيث تراجع الذهب خلال تداولات يوم أمس عقب صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي قلل من توقعات خفض الفائدة لنعكس على تداولات الذهب بالسلب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% ليغلق عند المستوى 2497 دولار للأونصة ويسجل أدنى مستوى عند 2471 دولار للأونصة وأعلى مستوى عند 2529 دولار للأونصة.

وكان الذهب قد انخفض يوم أمس الجمعة بنسبة 0.8% بسبب تأثره ببيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع الوظائف الجديدة خلال شهر أغسطس بمقدار 142 ألف بأعلى من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 89 ألف وظيفة.

من جهة أخرى تراجع معدل البطالة إلى المستوى 4.2% بعد أن كان عند أعلى مستوياته منذ 3 أعوام ونصف عند 4.3%، وهو اول تراجع في معدل البطالة بعد أربعة أشهر من الارتفاع، ليساعد هذا على تهدئة توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة.



تقرير الوظائف أظهر أن هناك تباطؤ في قطاع العمالة الأمريكي ولكن بشكل معتدل مقبول من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي قلل معه توقعات الأسواق أن يلجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد خلال اجتماعه في 17-18 سبتمبر الجاري.