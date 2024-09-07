شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 154 ألف وحدة بمدينة أكتوبر الجديدة.. وتشغيل محطة محولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة.



وزير الإسكان يتابع المشروعات المنفذة في أكتوبر الجديدة

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية، التى تم ويجرى تنفيذها، حيث تحتوى مدينة أكتوبر الجديدة، على أكبر عدد من وحدات المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية، بإجمالى 154 ألف وحدة مسلمة، وفى مراحل التنفيذ والطرح لمنخفضي الدخل، موجهاً بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ وبأعلى جودة فى مختلف الأعمال.



وزير الإسكان في جولة بمحطة محولات أكتوبر الجديدة

وأوضح الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ 86 مشروعاً خدميا بمدينة أكتوبر الجديدة، لتقديم مختلف الخدمات لسكان وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتشمل، 20 مدرسة، و15 حضانة، و27 سوقا تجارية، و14 وحدة صحية، و5 ملاعب رياضية، و3 مراكز شباب، وناد اجتماعي، ومجمع شرطي.



وزير الإسكان يتابع مشروعات البنية التحتية في أكتوبر الجديدة

كما تابع المهندس شريف الشربيني، تجارب تشغيل محطة محولات كهرباء مدينة أكتوبر الجديدة تمهيداً لدخولها الخدمة وإطلاق التيار الكهربائي، حيث يبلغ جهد المحطة 220 ك.ف، تغذى المنطقة الصناعية واللوجستية، والعمارات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".



وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي



وزير الإسكان مع العاملين بمحطة محولات كهرباء أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان مع العاملين بمشروع الإسكان الاجتماعي



وزير الإسكان يستمع لشرح عن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة



وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي (2)



مشروع الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة



مساحات خضراء بمشروع الإسكان الاجتماعي



سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة



مساحات خضراء بمدينة أكتوبر الجديدة