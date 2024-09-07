شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعلن تراجع معدل الأمية فى مصر إلى 16.1% لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل الأمية في مصر "10 سنوات فأكثر" في عام 2023 إلى 16.1% بانخفاض قدره 1.4% مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل الأمية بين الذكور 11.4%؛ بينما بلغت معدل الأمية بين الإناث 21% في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2023.

جاء ذلك خلال بيان صحفي للجهاز المركزي للإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، والذى يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965.

وتصدرت محافظة بورسعيد أدنى محافظات مصر في معدلات الأمية بنسبة قدرها 6.4% في عام 2023، وشهدت 7 محافظات أقل معدلات الأمية بنسبة لا تتجاوز 10%، وهي محافظة بورسعيد، الإسكندرية، الوادى الجديد، السويس، دمياط، القاهرة، جنوب سيناء في عام 2023، وشهدت محافظة مطروح تطوراً كبيراً في معدلات الأمية حيث بلغت معدلات الأمية بنسبة قدرها 39.2% في عام 2022، مقابل 18.3% في عام 2023، بانخفاض قدره 20.9%.

وشهدت محافظات الوجه القبلي أعلى معدلات الأمية في مصر، حيث جاءت محافظة بني سويف أعلى محافظات مصر في معدل محو الأمية بنسبة بلغت 25.4%، تليها محافظة سوهاج بنسبة 24.9%، يليها كلاً من المحافظات الفيوم، المنيا، قنا، أسيوط بنسب 24.3%، 22.2%، 19.9%، 19.6% على التوالي في عام 2023.

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية سجل معدل الالمام بالقراءة والكتابة في العالم لجميع الذكور والإناث الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة 86.3%، إذ يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الذكور ( 15 سنة فأكثر) 90%، في حين جاءت نسبة الإناث منخفضة قليلاً لتبلغ 82.7%، وتظهر هذه الاختلافات بشكل خاص في البلدان الأقل نمواً.

وتأتي روسيا، بولندا، أوكرانيا من بين الدول التي لديها أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة في العالم بنسبة 100% على قمة ترتيب الدول (للأفراد البالغين 15 عاماً فأكثر)؛ بينما جاءت دولة تشاد كأدنى دولة في العالم في معدلات معرفة القراءة والكتابة بنسبة تصل إلى 27%.

وشهدت الدول الأفريقية أعلى معدلات الأمية في العالم، حيث جاءت (تشاد، مالي، بوركينا فاسو، جنوب السودان) أعلى معدلات للأمية بنسب تصل إلى 73%، 69%، 66%، 65% على التوالي للأفراد الذين يزيد أعمارهم عن (15 سنة فأكثر) من إجمالي السكان، فغالباً ما يميل الفقر والأمية إلى السير جنباً إلى جنب، وقد تحتاج الأسرة المتعثرة إلى عمل أطفالها وكسب الأموال بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.

وتصدرت السعودية، الأردن، الإمارات العربية، البحرين قمة الدول العربية في معدل معرفة القراءة والكتابة بنسبة تصل إلى 98%، تليها عُمان، الكويت، لبنان كأعلى الدول العربية في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 95% فأكثر؛ بينما تأتي جنوب السودان، الصومال كأعلى الدول العربية في أعلى معدل الأمية (15 سنة فأكثر) بحوالي 60% من إجمالي سكانها.