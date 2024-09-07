شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تنذر بازارات خان الخليلي والمعز بتوفيق أوضاعها خلال 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت وزارة السياحة والآثار، بلجان للتفتيش والمرور خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الإدارة العامة للسلع والعاديات، على عدد من هذه البازارات والكيانات الموجودة بمنطقتي خان الخليلي وشارع المعز، وذلك ضمن جهود وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لرصد وتقنين وضع كافة البازارات والكيانات التي تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على تقنين أوضاع كافة الكيانات التي تمارس الأنشطة السياحية دون حصولها على التراخيص اللازمة لذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك في ضوء توجيهات الوزير بأهمية التأكد المستمر من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إنه تم المرور على (88) بازار بمنطقة خان الخليلي، وتبين وجود (3) بازارات مُرخصة وغير مجددة التراخيص، و(4) بازارات حاصلة على تراخيص من المحليات، وتم رصد أيضًا (62) بازار يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

وأضاف أنه تم المرور أيضًا على (19) بازار بمنطقة شارع المعز، وتبين وجود (18) بازار يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص سياحي، وبازار واحد حاصل على ترخيص من المحليات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه تم إنذار هذه البازارات والكيانات لتوفيق أوضاعهم سياحياً خلال مدة 15 يومًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي يرجع لكونها كيانات تمارس الأنشطة السياحية وتخضع لأحكام هذا القانون، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال البازارات التي لن توفق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.

وتم التنسيق مع محافظة القاهرة والتأكيد على ضرورة عدم استصدار أي تراخيص من الوحدات المحلية لتلك البازارات تطبيقاً لأحكام القانون المُشار اليه، مع أهمية حث تلك الكيانات على توفيق أوضاعها سياحياً.

ومن المقرر أن يستمر دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على البازارات والكيانات الموجودة بباقي المناطق بالمحافظات السياحية الأخرى.