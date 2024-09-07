شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تُعلن الحصاد الأسبوعى لأنشطة الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة، خلال الأسبوع المنتهي.

وخلال الأسبوع المنقضي، اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس»، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك بجنوب أفريقيا، حيث عقدت جلسة مباحثات مع رئيسة البنك ديلما روسيف، رئيس البنك، والتقت عدد من ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

كما استكملت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية، لترتيب أولويات المرحلة المقبلة، حيث اجتمعت مع ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، كما عقدت اجتماعًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لبحث توسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، في ظل التطور المستمر للعلاقات المشتركة بين الجانبين، وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية منذ مارس الماضي.

من جانب آخر الوزيرة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة مشروعات قطاع الزراعة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، كما تم عقد اجتماع بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والري، والزراعة، لمتابعة ملفات العمل المشتركة، بحث استعدادات مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)،

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة التركية أنقرة، حيث عقدت اجتماعات مع وزيري النقل والبنية التحتية، والمالية، وبحثت أوجه التعاون المشترك، كما وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب التركي في مجال تبادل الخبرات.

وخلال زيارتها للعاصمة السعودية الرياض، شاركت «المشاط»، في احتفالات الصندوق السعودي للتنمية بمرور 50 عامًا على تأسيسه.

وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، جولة بالجهات التابعة، حيث التقت الإدارة التنفيذية لبنك الاستثمار القومي، بصفتها رئيسًا لمجلس الإدارة، وتم عرض وبحث ملفات تطوير وإعادة هيكلة البنك، كما التقت شركات "إن أي كابيتال" و "إن أي للاستشارات"، و"أيادي"، التابعة للبنك للتعرف على خطط العمل.

وعلى صعيد آخر بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملفات التعاون المشترك مع وزير الاقتصاد الإماراتي لبحث التعاون في مجال السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص.

والتقت أيضًا وفد لجنة التحكيم الإماراتي لمناقشة مخرجات عملية تحكيم الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي.