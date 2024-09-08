شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أول أسبوع فى شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، أول أسبوع في شهر سبتمبر، بحجم تداول بلغ 39.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، يليه سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 26.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 180 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 17.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" بحجم تداول 11.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.022 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 31.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 917 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 246.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 876.2 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 105.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 833.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الشرقية-إيسترن كومباني"، بحجم تداول 30 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 758.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 31.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 751 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 31029.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 7254.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10351.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 37997.28 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 7498.97 نقطة.