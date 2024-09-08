شكرا لقرائتكم خبر عن «ميار القابضة» تتقدم بطلب للموافقة على برنامج صكوك بـ500 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تقدمت شركة ميار القابضة لهيئة السوق المالية، أمس، بملف طلب الموافقة على إصدار برنامج صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال السعودي عبر برنامج حجمه 500 مليون ريال لمدة 24 شهرا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 مايو الماضي، توصية مجلس إدارة الشركة بإصدار صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال السعودي عبر برنامج حجمه 500 مليون ريال لمدة 24 شهرا وذلك لغايات تمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 03/07/2024م على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالريال السعودي، بقيمة اسمية قدرها 500 مليون ريال من خلال برنامج لإصدار هذه الصكوك مدته 24 شهرا في سلسلة إصدارات متفرقة يتم طرحها طرحاً عاماً في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 مايو الماضي، توصية مجلس إدارة الشركة بإصدار صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال السعودي عبر برنامج حجمه 500 مليون ريال لمدة 24 شهرا وذلك لغايات تمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة.
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