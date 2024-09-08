«ميار القابضة» تتقدم بطلب للموافقة على برنامج صكوك بـ500 مليون ريال

«موبايلي» توقع اتفاقية استضافة مع «ريدبل موبايل»

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «نماء للكيماويات» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.