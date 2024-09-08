الاقتصاد

استقالة عضو مجلس إدارة «نماء للكيماويات»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «نماء للكيماويات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات عن استقالة عضو مجلس الإدارة، د. سليمان الجديعي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن العضو المستقيل تقدم باستقالته يوم الخميس الماضي.

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وأضافت أن تاريخ سريان الاستقالة بدءا من 2024-09-09، مشيرة إلى أن الاستقالة بسبب ظروفه العملية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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