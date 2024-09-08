شكرا لقرائتكم خبر عن «موبايلي» توقع اتفاقية استضافة مع «ريدبل موبايل» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، يوم الخميس الماضي، اتفاقية استضافة مع ريدبل موبايل (شركة شبكات المستقبل للاتصالات).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي قيمة العقد لمدة 6 سنوات يشكل أكثر من 5% من إجمالي إيرادات موبايلي للعام 2023م.
وأضافت أن العقد يشمل: استضافة ريد بل موبايل كمشغل شبكة خدمات متنقلة افتراضي على شبكة موبايلي.
وأوضحت أن مدة العقد 6 سنوات ميلادية، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي بدءا من الربع الرابع من العام 2025م.
وتتيح هذه الاتفاقية لموبايلي فرصة مميزة لتوسيع نطاقها وتحسين كفاءتها التشغيلية من خلال الاستفادة من البنية التحتية لشبكتها لاستضافة مشغلي الشبكات الافتراضية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي قيمة العقد لمدة 6 سنوات يشكل أكثر من 5% من إجمالي إيرادات موبايلي للعام 2023م.
أخبار متعلقة
استقالة عضو مجلس إدارة «نماء للكيماويات»
«ميار القابضة» تتقدم بطلب للموافقة على برنامج صكوك بـ500 مليون ريال
وأوضحت أن مدة العقد 6 سنوات ميلادية، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي بدءا من الربع الرابع من العام 2025م.
وتتيح هذه الاتفاقية لموبايلي فرصة مميزة لتوسيع نطاقها وتحسين كفاءتها التشغيلية من خلال الاستفادة من البنية التحتية لشبكتها لاستضافة مشغلي الشبكات الافتراضية.