الاقتصاد

«موبايلي» توقع اتفاقية استضافة مع «ريدبل موبايل»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، يوم الخميس الماضي، اتفاقية استضافة مع ريدبل موبايل (شركة شبكات المستقبل للاتصالات).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي قيمة العقد لمدة 6 سنوات يشكل أكثر من 5% من إجمالي إيرادات موبايلي للعام 2023م.

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وأضافت أن العقد يشمل: استضافة ريد بل موبايل كمشغل شبكة خدمات متنقلة افتراضي على شبكة موبايلي.
وأوضحت أن مدة العقد 6 سنوات ميلادية، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي بدءا من الربع الرابع من العام 2025م.
وتتيح هذه الاتفاقية لموبايلي فرصة مميزة لتوسيع نطاقها وتحسين كفاءتها التشغيلية من خلال الاستفادة من البنية التحتية لشبكتها لاستضافة مشغلي الشبكات الافتراضية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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