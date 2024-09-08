شكرا لقرائتكم خبر عن «القويز»: بدأنا الموجة الثالثة من تطوير سوق المال عبر تفعيل أدوات الدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز عن بدء الموجة الثالثة من تطوير سوق المال السعودية عبر تفعيل أدوات الدين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية، الذي يشارك فيه قادة القطاع المالي والخبراء والمختصون في مجال الأوراق المالية، وذلك في إطارق مبادرات الأكاديمية المالية التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع المالي.
وأشار إلى أن القرض عبر أسواق الدين يقلل المخاطر ولا يقيد بنطاق محدود، لافتا إلى أن الظروف الحالية مواتية لتفعيل سوق الدين في السعودية.
وأفاد بأن سوق الدين السعودية أصبح أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم، مشيرا إلى أن إطلاق القوانين المنظمة لإفلاس الشركات كان أساسياً لتفعيل أسواق الدين.
ويهدف منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 إلى استكشاف أحدث التطورات الاقتصادية والتحولات في إستراتيجيات الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا، وتبادل الأفكار والرؤى مع قادة الفكر وصناع السياسات المالية حول مستقبل الأسواق المالية، بالإضافة إلى إقامة علاقات مهنية واستكشاف فرص شراكة جديدة.
ويأتي تنظيم منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 تحت شعار "إطلاق فرص النمو"، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية في القطاع المالي مثل: رؤى حول سوق الدين في المملكة، وتطور أسواق المشتقات المالية في الشرق الأوسط، وتطور أسواق الدين، والاتجاهات المحلية والعالمية في القطاع والمجالات المرتبطة به.
وتعقد على هامش المنتدى مجموعة من ورش العمل المتخصصة في أسواق الدين والمشتقات المالية، لتقديم رؤى أعمق حول مفهوم الدين كأداة تمويلية للشركات، وتوضيح كيفية إصداره واستخدامه لجذب رؤوس الأموال، وتوضيح المفاهيم المالية التي تضم عقود الخيارات والعقود الآجلة في الأسواق المنظمة.
ويسلط منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 الضوء على أسواق الدين والمشتقات المالية، ودور برنامج المحلل المالي المعتمد في تأهيل المهنيين للعمل في هذا المجال.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية، الذي يشارك فيه قادة القطاع المالي والخبراء والمختصون في مجال الأوراق المالية، وذلك في إطارق مبادرات الأكاديمية المالية التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع المالي.
تطوير سوق الدينأضاف القويز: أن المرحلة القادمة لتطوير سوق الدين لم تعد تنحصر في البنية التنظيمية والتحتية، منوها بالبدء في توسيع دائرة سوق الدين للاستفادة منه وتقديم النفع.
وأشار إلى أن القرض عبر أسواق الدين يقلل المخاطر ولا يقيد بنطاق محدود، لافتا إلى أن الظروف الحالية مواتية لتفعيل سوق الدين في السعودية.
وأفاد بأن سوق الدين السعودية أصبح أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم، مشيرا إلى أن إطلاق القوانين المنظمة لإفلاس الشركات كان أساسياً لتفعيل أسواق الدين.
ويهدف منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 إلى استكشاف أحدث التطورات الاقتصادية والتحولات في إستراتيجيات الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا، وتبادل الأفكار والرؤى مع قادة الفكر وصناع السياسات المالية حول مستقبل الأسواق المالية، بالإضافة إلى إقامة علاقات مهنية واستكشاف فرص شراكة جديدة.
ويأتي تنظيم منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 تحت شعار "إطلاق فرص النمو"، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية في القطاع المالي مثل: رؤى حول سوق الدين في المملكة، وتطور أسواق المشتقات المالية في الشرق الأوسط، وتطور أسواق الدين، والاتجاهات المحلية والعالمية في القطاع والمجالات المرتبطة به.
وتعقد على هامش المنتدى مجموعة من ورش العمل المتخصصة في أسواق الدين والمشتقات المالية، لتقديم رؤى أعمق حول مفهوم الدين كأداة تمويلية للشركات، وتوضيح كيفية إصداره واستخدامه لجذب رؤوس الأموال، وتوضيح المفاهيم المالية التي تضم عقود الخيارات والعقود الآجلة في الأسواق المنظمة.
ويسلط منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 الضوء على أسواق الدين والمشتقات المالية، ودور برنامج المحلل المالي المعتمد في تأهيل المهنيين للعمل في هذا المجال.