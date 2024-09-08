شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.9% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 166 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.9% عند 11982 نقطة، وبتداولات بلغت 5.010 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة، 401.058 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.123 تريليون ريال.انخفضت أسهم 166 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 61، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، النايفات، والبحر الأحمر، وصادرات، والباحة، وتشب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الاستثمار ريت، والتعمير، وبن داود، ومهارة، وميدغلف للتأمين، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 25740 نقطة، وبتداولات بلغت 38.158 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 2.990 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.346 مليار ريال.وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 42، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.