شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «موبي للصناعة» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وستكون تاريخ الأحقية بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، وتكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة موبي للصناعة، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 7.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون ريال.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.وستكون تاريخ الأحقية بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، وتكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول تاريخ الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.