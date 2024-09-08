شكرا لقرائتكم خبر عن 23 سبتمبر.. موعد إجازة «تداول» بمناسبة اليوم الوطني السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تداول السعودية أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوم الإثنين 20/03/1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/09/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التداول ينتهي بنهاية يوم الأحد 19/03/1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/09/2024م.
وأضافت أن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الثلاثاء 21/03/1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24/09/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التداول ينتهي بنهاية يوم الأحد 19/03/1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/09/2024م.
وأضافت أن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الثلاثاء 21/03/1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24/09/2024م.