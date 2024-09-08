الاقتصاد

23 سبتمبر.. موعد إجازة «تداول» بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 سبتمبر.. موعد إجازة «تداول» بمناسبة اليوم الوطني السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تداول أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوم الإثنين 20/03/1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/09/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التداول ينتهي بنهاية يوم الأحد 19/03/1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/09/2024م.
وأضافت أن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الثلاثاء 21/03/1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24/09/2024م.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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