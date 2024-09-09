شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: 3000 فرصة استثمارية تعرضها مصر أمام مجتمع الأعمال العالمى والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن الدولة المصرية تستهدف رفع عدد الفرص الاستثمارية المتاحة عبر المنصة الرقمية للاستثمارات إلى 3000 فرصة استثمارية من 1252 فرصة متاحة فى الوقت الحالى، موضحاً أن ما تحقق من تطوير للبنية التحتية والموانئ خلال السنوات الماضية يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يؤكد اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص وزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى والمتابعة الدقيقة لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا استهداف استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025 وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمى، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.