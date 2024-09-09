شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: لدينا 7500 شركة في قطاع الصناعات الغذائية تمثل 14% من التصدير والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المجالس التصديرية هي نبض الصناعة والتصدير في مصر، ويعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات في مجال التصدير.

وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية؛ والذي عقده المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكشف الخطيب أن مصر لديها 7500 شركة في قطاع الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالي التصدير في مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر حوالي 36 مليار دولار وهو رقم متدني ولدينا مشكلة في حجم التصدير ولا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.

أشار إلى أنه منذ توليه مسئولية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حرص على مقابلة كافة المجالس التصديرية لرصد المعوقات والتحديات، وكانت أبرز تلك التحديات على مدار العقود الماضية هو عدم وجود سعر صرف مرن وهو ما كان يؤثر بالسلب على التصدير في مقابل دعم السلع المستوردة، أما حاليا لدينا سياسة مالية واضحة تستهدف مواجهة التضخم وهو ما سيكون له أثرًا إيجابيًا على قطاع التصدير.



