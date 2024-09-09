شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عنانى: مصر كانت قريبة من الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عنانى، وزير الاثار السابق ومرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، أن مصر كانت قريبة من الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو خلال الفترات السابقة، وبدعم الشركاء والأصدقاء في المنطقة والعالم، حيث سبق وترشح فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق والسفيرة مشيرة خطاب وكانا قريبين من الفوز، كما ترشح ايضا الدكتور اسماعيل سراج الدين .

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الامريكية بمشاركة المركز الامريكي للابحاث حول اليونسكو ومصر القديمة، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة الامريكية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي والدكتور زاهى حواس، ولفيف من الحضور .‬

تطرق عناني للمنظمة الدولية وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أو ما يعرف بـ"اليونسكو"، التي تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945م، عقب الحرب العالمية الثانية، وعُقد مؤتمر لوزراء التربية للدول الحلفاء من أجل إنشاء منظمة تعنى بالتربية والثقافة؛ وضم المؤتمر ممثلين عن نحو 40 بلدًا، وفى نهاية المؤتمر وقعت 37 دولة على الميثاق التأسيسى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ودخل الميثاق التأسيسى حيز النفاذ منذ عام 1946، بعد أن صدقت عليه 20 دولة.

وعلى مدار تاريخ إنشاء المنظمة ترأس إدارتها 11 رئيس حتى الآن .