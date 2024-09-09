شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الأغذية: قطاع التصنيع الزراعى يساهم بـ40 % من الصادرات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع التصنيع الزراعي يحقق 35 إلي 40% من حصيلة الصادرات الغذائية، وهناك سياسية استراتيجية يجب اتباعها خلال 5 إلي 10 سنوات من أجل زيادة الصادرات وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لمصدري الأغذية اليوم، أن تثبت السياسات تضمن تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات المصرية في قطاع الأغذية، مشيرا إلي أن الصناعات الغذائية هي صناعة آمنة أو إنتاج آمن لذا يجب أن يكون هناك براند مصري يتميز بكونه منتج آمن ويحب أن يتم وضع معايير في الإنتاج وتمكين سلامة الغذاء هو السبيل الأهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أنه يجب مساندة الإنتاج المصري الأمن أو الـ food safety من أجل الاستمرار في التواجد في الأسواق الدولية ، لأن الهرولة للتصدير بدون ضوابط أو مراعاة لمعايير الغذاء الآمن قد يعرض الإنتاج المصدر للحظر في حالة وجود مشكلات فيه.

ومن جانبه، شدد محمود بزان عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك تحديات عدة أمام التصدير منها وقت التخليص الجمركي وتأخر مستحقات الشركات المصدرة وضريبة القيمة المضافة التي يجب عمل مقاصة لها مع مستحقات الشركات .

وأضاف "بزان"، أن فترات الإجازات الطويلة في مصر للموانئ وقد تصل لمدة 10 أيام وهذا لم يحدث في أي دولة منافسة لنا، والتأخير لهذه المدد يؤثر سلباً على سمعة الشراكات في الخارج.



