الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأثنين 9-9-2024 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 10:19 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأثنين 9-9-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.27جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.35جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.38جنيه للشراء.

13.30جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.36جنيه للشراء.

13.31جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.34جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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