شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة ترتفع بمنتصف التعاملات بعد أنباء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، بعد أنباء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 30436 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 37310 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 13214 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7216 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10272 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2952 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 7564 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمطورون العرب القابضة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.25 مليون وثيقة بدلا من 3.245 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 1696 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 67.2 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 1000 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا تنمية للاستثمار العقاري، وطاقة عربية عدد 180 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1680 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك عدد 71 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 122.1 ألف سهم.

أعلنت شركة تنمية للاستثمار العقاري، بيع المساهم منى محمد ماجد عبد الصمد صقر عدد 180 ألف سهم بسعر 4.01 جنيه بقيمة إجمالية 722.3 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 9.0586% إلى 8.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنكي مصر والتجاري الدولي بقيمة 4.14 مليار جنيه، ويستخدم هذا التسهيل في التمويل الجزئي لتكاليف التطوير المتبقية للمشروع، بالإضافة لسداد النفقات الأخرى المتعلقة بتطوير مشروع الـ464 فدانًا بمدينة زايد الجديدة.

فيما أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، عن سداد كامل التسهيلات الائتمانية المستحقة عل الشركة، والتي تقدر بمبلغ 40 مليون جنيه، وذلك بخلاف الفائدة المستحقة على هذا المبلغ بفائدة 5%