شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الإشغالات العشوائية ومخالفات البناء بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع شرطة المرافق، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف الأحياء والمحاور، وذلك استجابة لشكاوى السكان المتكررة بشأن انتشار الباعة الجائلين وإشغال الأرصفة والمساحات العامة بشكل غير قانوني، وفي إطار الجهود المبذولة لمنع أي ظواهر عشوائية للحفاظ على النظام العام.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الحملة استهدفت مناطق المحور المركزي والحى السابع والعمرانية الأولى ومحور الكفراوي ومحيط مسجد الحصري، وأسفرت عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والمداخل التجارية وفتح الطريق أمام حركة المارة.

جدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور مصطفى عبد السلام، مدير إدارة الإشغالات والإزالات ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة، وبالتعاون مع شرطة المرافق.

وفي الإطار نفسه، نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر، حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء المتمثلة في زيادة غرف السطح غير القانونية في مختلف أحياء المدينة.

وقال المهندس محمد مصطفى، إن الحملة جاءت بعد أن تم رصد انتشار الغرف العشوائية فوق أسطح المباني، والتي كانت تسبب تدهورًا في المظهر العام وتعرض السكان لمخاطر متعددة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الحملة أسفرت عن إزالة زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم ٦ بالسياحية الرابعة، وكذا إيقاف أعمال بالقطعة رقم ١٤٧ بذات المنطقة، وإزالة فورية لزيادة في غرف السطح بالقطعة رقم ١٧٤٩ بالمجاورة الثامنة بالحي الثالث.

كما أسفرت الحملة عن إزالة مخالفة بالعمارة رقم ١٠ بكمبوند جراند سيتي منطقة جنوب الأحياء، بالإضافة إلى إزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح للقطعة ١٤ بكمبوند كارما سيتي، وكذا إزالة أعمال البناء لسطح القطعة رقم ٨٦٢ بحي البوليفار (٢٠٠٠ قطعة سابقاً).

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الزيادة في غرف السطح تم إنشاؤها بدون ترخيص قانوني مما يمثل مخالفة صريحة لقوانين البناء والتخطيط العمراني، مؤكداً أن الحملات ستستمر في الأيام القادمة لتغطية كافة المناطق المخالفة بالمدينة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وناشد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، السكان بالتعاون مع رؤساء الأحياء وفريق العمل والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على حقوق الجميع في مدينة منظمة وجميلة.